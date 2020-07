Les troupes arméniennes se préparent au combat

Dans le cadre du plan 2020 de contrôles ponctuels de l’état de préparation au combat des forces armées, le chef d’état-major général a amené vendredi 31 juillet au matin les unités de première ligne des forces armées, les unités militaires et une partie des forces de subordination centrale à des niveaux élevés de préparation au combat.



L’objectif est de tester l’état de préparation au combat des troupes, la capacité d’agir rapidement dans une certaine situation, de clarifier les questions de coopération entre l’état-major, les forces et les moyens donnés et de soutien, de mener des exercices de gestion du feu, de passer à l’action opérationnelle d’épisodes tactiques.