La nouvelle vidéo de la chanteuse populaire Nune Yesayan est sortie

La chanteuse arménienne de variété Nune Yesayan (Nouné Yesayan) qui avait un très vif succès en Arménie et en diaspora dans les années 1990 vient de présenter le 31 juillet sa nouvelle chanson « Երբ հոգիս է երգում » (Quand mon cœur chante) qui est diffusée sur YouTube. L’auteur de la chanson est Artur Grigoryan un nom connu sur des paroles du célèbre Avet Barseghyan. La réalisation de la vidéo est l’œuvre de Frida York, Armen Gevorgyan assistés d’Artiom Abovyan.

Nune Yesayan entrait en 1988 au Collège public de musique et jazz d’Erévan. En 1990 elle terminait ses études et entrait en tant que chanteuse soliste au sein de l’Ensemble d’Etat d’Arménie de groupe de musique Constantin Orbelian. Elle a participé à de nombreux concours en Arménie et à l’étranger, gagnant de nombreux prix. Elle a produit plus d’une dizaine d’album et de nombreuses vidéos de ses chansons. Elle s’est produite en Arménie et à l’étranger dont plusieurs fois en France. Ses chansons populaires sont très appréciées du public.

Krikor Amirzayan