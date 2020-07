Le leader Arménien des échecs Levon Aronian reste numéro sept mondial au classement de la FIDE

Au dernier classement de la Fédération internationale des échecs (FIDE) publié le 31 juillet, l’Arménien Levon Aronian reste 7e avec 2 773 points. Le Norvégien Magnus Carlsen (2 863 points) est toujours numéro un mondial. Dans les 10 premiers mondiaux outre Magnus Carlsen et Levon Aronian nous trouvons Fabiano Caruana (Etats-Unis), Liren Ding (Chine), Ian Nepomniachtchi (Russie), Maxime Vachier-Lagrave (France), Alexandre Grischuk (Russie), Wesley So (Etats-Unis), Teymour Radjabov (Azerbaïdjan) et Anish Giri (Pays-Bas).

Outre Levon Aronian, 4 autres représentants de l’Arménie figurent dans le Top 100 mondial de la FIDE. Il s’agit de Gabriel Sargsyan (53e), Karen Grigoryan (71e), Hrant Melkoumyan (77e) et Sergueï Movsisyan (98e).

Krikor Amirzayan