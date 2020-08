Le gouvernement arménien autorise la privatisation des biens appartenant à l’État

Le gouvernement arménien a pris la décision d’autoriser la privatisation d’un bâtiment appartenant au gouvernement.

Selon le ministre de l’Administration territoriale et de l’Infrastructure Suren Papikyan, le bâtiment est situé au 23, rue Orbeli à Erevan. Il a déclaré que sa superficie totale était de 9 905,2 mètres carrés et qu’il disposait également de parcelles de 3,4 et 0,04 hectares chacune. Le bâtiment sera privatisé par une vente aux enchères.

Le ministre a noté que ce bâtiment était à l’origine censé être utilisé comme hôpital militaire, mais après des discussions avec des représentants du bureau du maire et dans le cadre du programme de développement d’Erevan, il a été décidé de mettre cette propriété aux enchères afin de construire un complexe hôtelier.

« Pour le moment, la propriété est estimée à 7,7 milliards de drams, et la valeur cadastrale du terrain est de 837,3 millions de drams », a déclaré Suren Papikyan