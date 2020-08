Unibank ajoute de nouvelles fonctions à son application mobile

Unibank a mis à jour son application UniMobile, rendant ainsi le service à distance plus pratique pour les clients. De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à UniMobile : les utilisateurs peuvent désormais s’inscrire en ligne par eux-mêmes, effectuer des virements de carte à carte et payer les prêts d’autres banques, le service de presse des rapports bancaires.

L’inscription en ligne est un atout important permettant aux nouveaux utilisateurs d’UniMobile de se connecter à l’application sans se rendre à la Banque. Il suffit de suivre les étapes simples suivantes :

1. Téléchargez l’application mobile gratuite sur App Store ou Play Market

2. Remplissez les données personnelles dans un formulaire

3. Joignez la photo ou la version numérisée du passeport ou de la carte d’identité

4. Ajoutez un selfie avec le passeport ou carte d’identité en main

La banque informera de la réussite de l’inscription et les utilisateurs auront accès à toutes les fonctions de l’application.

Le réapprovisionnement des cartes émises par d’autres banques et le système ArCa est l’une des fonctions les plus attendues et les plus demandées par les utilisateurs. Cette fonction sera d’une grande utilité pour ceux qui effectuent souvent des virements vers d’autres personnes ou utilisent des cartes de banques différentes.

Une autre mise à jour importante est la possibilité de rembourser les prêts de toutes les banques. Les utilisateurs doivent simplement insérer le code de crédit sur UniMobile et effectuer le paiement. On peut rembourser non seulement leurs prêts, mais aussi ceux des autres, tout en étant à la fois en Arménie et à l’étranger.

UniMobile est de plus en plus populaire auprès des clients de la Banque : le nombre d’utilisateurs a augmenté de 40% en 2020 par rapport à celui de 2019. Avec l’aide de l’application, les clients de la Banque réalisent un grand nombre d’opérations diverses, telles comme :

• Effectuer des virements entre leurs propres comptes,

• Envoyer des fonds sur des comptes dans d’autres banques,

• Réapprovisionner les dépôts et rembourser des emprunts,

• Vérifier le solde du compte de pension,

• Effectuer des envois de fonds internationaux en choisissant la fonction « Unistream Money Transfer »,

• Payer pour services, amendes, taxes, effectuer différents paiements, y compris les factures de services publics,

• vérifier les taux de change,

• trouver les emplacements des succursales, distributeurs automatiques et terminaux les plus proches.

Les utilisateurs ont une accessibilité constante à l’historique des paiements, ce qui permet de suivre et de contrôler les étendues. L’accessibilité aux comptes et à l’ensemble des services à distance est 24 heures sur 24. La possibilité de répéter une opération permet essentiellement de gagner du temps : les clients peuvent effectuer des paiements réguliers en quelques clics.

En utilisant UniMobile, on peut choisir l’une des trois langues : arménien, russe et anglais. Si les utilisateurs rencontrent des questions, ils sont invités à se tourner vers le service d’assistance client.

Unibank étend les fonctionnalités de son application mobile, après avoir soigneusement étudié les exigences et les recommandations des clients au préalable. Grâce à une telle approche, le service UniMobile devient plus pratique à chaque mise à jour et permet de gagner plus de temps lors de la réalisation de différentes opérations financières.