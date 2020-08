Le gouvernement arménien remboursera les frais de services publics pour les retraités célibataires vivant dans un logement social

Le gouvernement a adopté une décision visant à compenser les factures de services publics - gaz, électricité et eau - aux retraités célibataires vivant dans des logements sociaux.

Plus de 250 personnes résident dans des logements sociaux ; 74 d’entre eux sont des retraités célibataires.

La compensation des services publics sera fournie de manière non monétaire. Les estimations montrent que chaque retraité solitaire vivant dans un logement social dépense en moyenne 12 000 drams en factures de services publics (gaz, eau et électricité au total), ce qui représente 144 000 drams par an.

En conséquence, la condition sociale des retraités seuls s’en trouvera atténuée, puisque ces derniers pourront dépenser ces fonds pour répondre à d’autres besoins vitaux.