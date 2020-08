La police de Los Angeles a mis en garde contre une éventuelle augmentation des crimes haineux contre les Arméniens

Le membre du conseil municipal de Los Angeles, Paul Krekorian, citant des incidents troublants lors d’une manifestation à Los Angeles et le vandalisme de l’école arménienne KZV à San Francisco, a exprimé sa préoccupation au chef de la police de Los Angeles, Michel Moore, d’une éventuelle recrudescence des crimes de haine contre les Arméniens.

Dans une lettre à Michel Moore mercredi, Paul Krekorian (CD-2) a demandé que l’état-major du LAPD le rencontre avec des représentants de la communauté arménienne « pour discuter des mesures qui peuvent être prises pour assurer la sécurité de la communauté en ces temps de tension accrue. »

Paul Krikorian a expliqué à Moore que les récents actes d’agression de l’Azerbaïdjan contre le peuple arménien en ont scandalisé de nombreuses personnes dans le monde, incitant les manifestants à exiger la fin des hostilités.

« Malheureusement », a déclaré Paul Krekorian à Michel Moore « dans plusieurs villes, il y a eu des contre-manifestations de nationalistes azéris et des cas de racisme, de crimes de haine et de violence dirigés contre les Arméniens et les institutions arméniennes. »

« À Philadelphie, une Arménienne et son fils de 5 ans ont été agressés. À Moscou, « une vague d’incidents violents a apparemment commencé lorsque des groupes d’Azerbaïdjanais ont battu des Arméniens à Moscou au début du 24 juillet et ont ensuite attaqué des magasins appartenant à des Arméniens. Ici à Los Angeles la semaine dernière, une manifestation pacifique devant le consulat azerbaïdjanais a été perturbée par la violence qui a été condamnée par le consulat général d’Arménie, qui a estimé qu ’« il est évident que l’obstruction à la manifestation pacifique de la communauté arménienne était prévue en avance et avait une nature orchestrée », a déclaré Paul Krekorian.

« Le plus troublant, la semaine dernière, une école arménienne de San Francisco a été vandalisée avec des graffitis racistes qui font l’objet d’une enquête comme crime de haine », a déclaré Paul Krekorian à Michel Moore. « Pour les membres de la communauté arménienne de Los Angeles, cet incident rappelait les attaques d’intimidation visant l’école arménienne Ferrahian des Saints Martyrs à Encino et l’école AGBU Manoogian-Demirjian à Canoga Park l’année dernière. »

« Je suis profondément préoccupé, comme de nombreux membres de la communauté arménienne de Los Angeles, que les tensions internationales puissent inciter à de nouvelles violences et crimes de haine dirigés contre les Arméniens et les institutions arméniennes, en particulier les écoles et les églises », a déclaré Paul Krekorian avant de proposer la réunion.

Quelques jours après que les forces azerbaïdjanaises ont effrontément lancé une attaque contre des cibles civiles et militaires dans la province arménienne du Tavush le 12 juillet, Paul Krekorian a publié une déclaration appelant le gouvernement américain à condamner sans équivoque l’agression de l’Azerbaïdjan et à utiliser ses efforts diplomatiques pour reprendre les pourparlers qui garantiront « l’intégrité territoriale et l’indépendance de la République d’Artsakh. »