La justice russe refuse d’extrader Ruben Hayrapetian

Un avocat de Ruben Hayrapetian a indiqué jeudi 30 juillet que les autorités judiciaires de Russie avaient de fait refusé d’extrader l’homme d’affaires fortuné proche de l’ancien pouvoir en place en Arménie où il est poursuivi pour différents chefs d’accusation. R.Hayrapetian s’était rendu en Russie en mars plus d’un mois avant d’être inculpé une première fois par le Comité d’enquête d’Arménie (CEA). Cette instance judiciaire avait affirmé que l’homme d’affaires, avec son fils Rafik et quatre autres personnes auraient kidnappé et roué de coups en 2016 le directeur d’un complexe appartenant à la famille Hayrapetian, (...)