Optimisme en Arménie sur le front de la guerre contre l’épidémie

Pour la première fois depuis des mois, les autorités arméniennes affichent un optimisme, certes encore prudent, sur le front de la guerre livrée contre l’épidémie de coronavirus. En écho aux déclarations des professionnels de santé du pays, le premier ministre arménien Nikol Pachinian a exprimé l’espoir jeudi 30 juillet que l’Arménia aura surmonté en septembre la crise du coronavirus, en invoquant une baisse « sensible » du nombre des personnes infectées quotidiennement par le virus enregistrée depuis plus de deux semaines par les autorités sanitaires. « Hier, nous avions moins de 9 000 cas actifs [de coronavirus] pour la première fois depuis le 11 juin », s’est félicité N. Pachinian en s’exprimant jeudi lors de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres à Erevan. « Nous avons enregistré 259 nouveaux cas d’ infections hier », a précisé le premier ministre, en ajoutant : « Nous avons eu moins de 400 nouveaux cas quotidiens pour la sixième journée consécutive. Nous n’avions pas connu une telle situation … depuis le 24 mai ».

Le ministère arménien de la Santé avait enregistré une moyenne de 550-600 cas par jour dans la première moitié de juillet, après un pic de 730 cas à la fin juin. Les décès dus directement ou indirectement au COVID-19 sont eux aussi en baisse depuis quelques jours. Le ministère a indiqué jeudi matin que 5 autres patients étaient décédés au cours des dernières 24 heures, portant à 728 le bilan officiel des décès liés au virus. On enregistrait quelque 15 décès par jour depuis le 6 juillet jusqu’à la semaine dernière. N.Pachinian a attribué ce reflux au respect plus marqué par la population des mesures d’hygiène et règles de distanciation sociales préconisées par son gouvernement pour lutter contre l’épidémie, en soulignant la nécessité pour tous de « continuer à suivre ces règles, aussi inconfortables et déplaisantes qu’elles puissent nous paraître ». Il a appelé les Arméniens à continuer à porter les masques dans tous les lieux publics, à respecter la distanciation sociale et à se laver régulièrement les mains. « Nous espérons que chacun de vous prendra ses responsabilités et relèvera ce défi de sorte que nous puissions annoncer la fin de la crise en septembre », a-t-il ajouté.

Le vice-premier ministre Tigrane Avinian avait indiqué pour sa part devant le Parlement arménien le 14 juillet que le gouvernement espérait voir réduire le nombre quotidien de nouveaux cas à une moyenne d’environ 140 début septembre, en précisant que cela permettrait au gouvernement de rouvrir pour la rentrée les écoles du pays fermées depuis mars. T.Avinian, qui coordonne la lutte du gouvernement contre la pandémie, avait annoncé mercredi que son bureau planchait désormais sur un programme circonstancié de mesures de sécurité en vue de la réouverture prochaine des bibliothèques, musées, théâtres et autres institutions culturelles elles aussi fermées.

À ce jour, les autorités sanitaires ont enregistré un total de 38 196 cas de coronavirus en Arménie, qui est devenu l’un des pays les plus touchés par l’épidémie, même si la mortalité liée au virus y a été relativement contenue. Des partis d’opposition comme les détracteurs du gouvernement ont des mois durant critiqué la gestion de la crise par les autorités, leur reprochant de n’avoir pas su faire respecter le confinement impose en mars et d’y avoir mis un terme prématurément, à partir de la mi-avril. Invoquant la santé économique du pays, N.Pachinian et d’autres responsables du gouvernement ont balayé ces critiques, en défendant leur stratégie de lutte qui repose sur le sens des responsabilités des citoyens, qu’il a toutefois fallu renforcer ces dernières semaines par des sanctions plus sévères imposées à ceux qui ne respectent pas les règles.