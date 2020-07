Les coprésidents du Caucus arménien envoient une lettre à la Bibliothèque du Congrès demandant une caractérisation historiquement exacte du génocide arménien

Les coprésidents du caucus arménien, les représentants Adam Schiff (CA-28), Frank Pallone, Jr. (NJ-06), Jackie Speier (CA-14) et Gus Bilirakis (FL-14) ), ont envoyé jeudi 30 juillet une lettre au Dr Carla Hayden, la bibliothécaire du Congrès, exhortant la Bibliothèque du Congrès à reconsidérer sa décision de refuser de changer le titre du génocide arménien de « massacres arméniens, 1915-1923 » à « Génocide arménien, 1915 -1923 »et de normaliser l’utilisation du terme« Génocide arménien »dans d’autres produits et expositions de la Bibliothèque, y compris les rapports du Congressional Research Service.

« Le rôle de la Bibliothèque du Congrès n’est pas de mener une politique étrangère ou une diplomatie. Elle doit servir de centre de recherche et de connaissances pour le Congrès, l’Amérique et le monde. Et à ce titre, la Bibliothèque doit être guidée par les principes de l’érudition et de la vérité, et non par l’application au hasard des préoccupations géopolitiques », ont écrit les députés dans leur lettre. « De ce fait, il n’y a pas de débat historique sérieux sur la question de savoir si l’extermination des Arméniens par l’Empire ottoman à partir de 1915 répond aux critères du génocide. Le consensus scientifique autour du génocide arménien est clair. Et les fonds de la Bibliothèque du Congrès lui-même sont un témoignage clair des preuves accablantes du génocide, y compris de nombreux travaux universitaires sur le sujet ainsi que des collections de témoignages et de survivants contemporains.

En 2019, la Chambre et le Sénat ont tous deux adopté des résolutions avec un fort consensus bipartisan pour reconnaître et commémorer le génocide arménien.

« Les résolutions ne laissent aucun doute sur l’intention et les opinions du Congrès sur le fait du génocide. Il n’y a aucune base possible pour que la Bibliothèque du Congrès, en tant qu’institution qui existe au sein du pouvoir législatif, ne suive pas cet exemple », poursuit la lettre. « C’est à la fois la bonne chose à faire et, plus important encore, la bonne chose à faire sur le plan historique et moral. Le Congrès, enfin, a clairement indiqué que nous ne serions pas partie à la négation du génocide, et la Bibliothèque doit faire de même.

Le texte intégral de la lettre est ci-dessous :

30 juillet 2020

L’honorable Dr Carla Hayden

Bibliothécaire du Congrès

La Bibliothèque du Congrès

Cher Dr Hayden :

En tant que dirigeants du Caucus arménien, nous écrivons en référence à la lettre du 19 juin 2020 du bibliothécaire associé pour les services de bibliothèque au Comité national arménien au sujet de la nomenclature utilisée par la Bibliothèque du Congrès pour décrire le génocide arménien. La lettre rejette la demande de changer le titre de sujet de la Bibliothèque du Congrès de « Massacres arméniens, 1915-1923 » à « Génocide arménien, 1915-1923 » et de normaliser l’utilisation du terme « Génocide arménien » dans d’autres produits et expositions de la Bibliothèque , y compris les rapports du Congressional Research Service.

En refusant la demande, le bibliothécaire associé écrit :

« Décider de déclarer les atrocités comme un génocide est une énorme question de politique étrangère et de diplomatie et relève de la compétence du président et du département d’État, et non de la Bibliothèque du Congrès. La Bibliothèque du Congrès s’en remet donc au président et au département d’État sur la terminologie et s’abstient d’utiliser le mot génocide dans le titre officiel ».

Avec égards, nous trouvons cette justification comme une incompréhension bizarre à la fois du rôle de la Bibliothèque du Congrès dans le soutien de la recherche et de l’érudition, ainsi que de son statut d’institution relevant de l’article premier.

Le rôle de la Bibliothèque du Congrès n’est pas de mener une politique étrangère ou une diplomatie. Elle doit servir de centre de recherche et de connaissances pour le Congrès, l’Amérique et le monde. Et à ce titre, la Bibliothèque doit être guidée par les principes de l’érudition et de la vérité, et non par l’application au hasard des préoccupations géopolitiques.

Pour cette raison, il n’y a pas de débat historique sérieux sur la question de savoir si l’extermination des Arméniens par l’Empire ottoman à partir de 1915 répond aux critères du génocide. Le consensus scientifique autour du génocide arménien est clair. En 1997, l’Association internationale des spécialistes du génocide, une organisation des plus grands experts mondiaux en matière de génocide, a adopté à l’unanimité une résolution officielle affirmant le génocide arménien. Rafael Lemkin avait explicitement à l’esprit la tentative de destruction du peuple arménien lorsqu’il a inventé le terme en 1944. Et les fonds de la Bibliothèque du Congrès lui-même témoignent clairement des preuves accablantes du génocide, y compris de nombreux travaux universitaires sur le sujet ainsi que recueils de récits contemporains de témoins et de survivants.

Compte tenu de cela, il n’aurait pas dû falloir à la Bibliothèque l’adoption bipartite écrasante de résolutions reconnaissant clairement le génocide pour que la Bibliothèque utilise le terme correct. Pourtant, avec le passage de H.Res. 296 et S. Res. 150, le peu de justification qu’il pourrait y avoir pour la politique actuelle a été supprimé. Dans ces résolutions, la Chambre et le Sénat déclarent que le Congrès a le sentiment que la politique des États-Unis est de :

(1) commémorer le génocide arménien par la reconnaissance et la commémoration officielles ;

(2) rejeter les efforts visant à enrôler, engager ou associer autrement le gouvernement des États-Unis au déni du génocide arménien ou de tout autre génocide ; et

(3) d’encourager l’éducation et la compréhension du public sur les faits du génocide arménien, y compris le rôle des États-Unis dans les efforts de secours humanitaire, et la pertinence du génocide arménien par rapport aux crimes modernes contre l’humanité.

Les résolutions ne laissent aucun doute sur l’intention et les opinions du Congrès sur le fait du génocide. Il n’y a aucune base possible pour que la Bibliothèque du Congrès, en tant qu’institution qui existe au sein du pouvoir législatif, ne fasse pas de même. C’est à la fois la bonne chose à faire et, plus important encore, la bonne chose à faire sur le plan historique et moral. Le Congrès, enfin, a clairement indiqué que nous ne serions pas partie à la négation du génocide, et la Bibliothèque doit faire de même.

Nous demandons respectueusement une discussion avec vous sur ce sujet dans un proche avenir que notre personnel suivra dans les délais. Nous espérons sincèrement que vous reconsidérerez entre-temps la position malheureuse et injustifiable de la Bibliothèque.

Sincèrement,

Adam B. Schiff

Frank Pallone, Jr.

Jackie Speier

Gus M. Bilirakis