Nikol Pachinian licencie 10 responsables du Haut-commissariat des affaires de la Diaspora

Il y a un peu plus d’une an le ministère arménien de la Diaspora avait été sur décision du Premier ministre Nikol Pachinian démantelé et une grande partie du personnel licencié ou recyclé. Naissait alors le Haut-commissariat des affaires de la Diaspora avec à sa tête Zareh Sinanian et une petite équipe fonctionnelle.

Mais le Premier ministre Nikol Pachinian vient de licencier 10 membres de ce bureau du Haut-commissariat chargé des affaires de la Diaspora, une décision animée par un ce qu’il appelle « un remaniement constructif »…

Sur décision du Premier ministre signé par décret en date du 28 juillet, furent libérés de leur fonction les 10 membres suivants du bureau du Haut-commissariat à la diaspora :

Karen Avanesyan (responsable de la gestion des liens avec les communautés arméniennes d’Europe), Natali Danielyan (chargée des liens avec les communautés arméniennes d’Europe occidentale), Gohar Sahakyan (chargée des liens avec les communautés arméniennes d’Amérique du Sud et d’Australie), Vaghinag Vardanyan (responsable de la gestion et analyse des informations sur le potentiel de la Diaspora), Grigor Arshakyan (responsable du rapatriement des Arméniens et recherches), Anahit Davtyan (responsable des liens panarméniens, internationaux, des institutions religieuses arméniennes et des liens avec les organisations internationales), ainsi que les responsables Knarik Petrosyan, Levon Antonyan, Taron Shagpyan et Elise Gevorgyan.

Par ailleurs des mutations furent réalisées vers d’autres organisations ou ministères.

Que restera-t-il du Haut-commissariat des affaires de la Diaspora après ces réductions d’effectifs par les licenciements et mutations ?

Krikor Amirzayan