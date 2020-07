AS

Henrikh Mkhitaryan obtient la note de 7,21 lors du match Turin- AS Rome

Le site Whoscored a présenté les notes des joueurs pour la rencontre Turin-AS Rome de la 37e et avant-dernière journée du championnat d’Italie (Série A). L’AS Rome qui s’est imposée 3-2 confirmant sa 5e place au classement.

L’international arménien Henrikh Mkhitaryan qui était titulaire et joua 92 minutes du match et fut l’auteur d’une passe décisive est crédité de la note de 7,21. Edin Dzeko meilleur joueur de la rencontre a quant à lui la note de 8,3.

Henrikh Mkhitaryan a réalisé deux tirs cadrés en direction des cages de Turin fait 33 passes avec une réussite de 90,9% ce qui représente une moyenne très élevée.

Krikor Amirzayan