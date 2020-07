Émission de télévision « Les Églises soeurs à Jérusalem », le dimanche 2 août 2020 ; de 9 h 30 à 10 h sur France 2

Les quatre Églises non-chalcédoniennes sont présentes à Jérusalem depuis les premiers siècles de la chrétienté. Arméniens apostoliques, Syriaques orthodoxes, Coptes orthodoxes et Ethiopiens orthodoxes sont ancrés dans les traditions ancestrales et les rites sacrés. À Jérusalem, les moines et les fidèles se rendent dans les lieux du Saint Sépulcre, du Tombeau de la Vierge ou du Cénacle pour prier jour et nuit.

En découvrant l’histoire et la signification de leur présence dans les lieux où le Christ est mort puis ressuscité, nous découvrons leurs témoignages édifiants de croyants.

Documentaire écrit par Thomas Wallut et Jean-Claude Salou. Réalisation : Jean-Claude Salou. (Rediffusion de 2016)