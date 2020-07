L’international arménien Alexandre Karapetyan quitte le club de Sotchi (Russie)

Le journal sportif russe Sport24 a indiqué que l’international arménien Alexandre Karapetyan vient de quitter le club russe de Sotchi.

« Je m’éloigne réellement de Sotchi. Et avant tout je désire remercier tous les supporters du club qui étaient pour moi très agréables lors des rencontres de Sotchi. Je ne les oublierai pas comment ces fans m’ont accueilli et combien ils étaient chaleureux avec moi tout le temps » dit Alexandre Karapetyan en faisant ses adieux au club. A. Karapetyan a quelques regrets toutefois car selon lui il aurait pu encore aider le club plus longtemps. « Je n’ai pas pu démontrer ici à 100% mon potentiel » regrette-t-il.

Arrivé à Sotchi en juillet 2019 Alexandre Karapetyan (32 ans) a participé à 21 rencontres du championnat de Russie, en jouant 491 minutes et en marquant 2 buts. C’est toutefois peu au regard de celui qui fut ces dernières années l’un des meilleurs buteurs du championnat du Luxembourg.

Krikor Amirzayan