Un documentaire coproduit par le milliardaire russo-arménien Sergey Sarkisov remporte un Emmy Award

Hate Among Us - un documentaire coproduit par David McKenzie, Dean Cain, Montel Williams et Sergey Sarkisov a été honoré du Daytime Emmy Award dans la catégorie Outstanding Directing Special Class.

Distribué par Associated Television International (ATI), Hate Among Us s’attaque à la montée de l’antisémitisme dans le monde. Il retrace les origines des crimes de haine contre les membres de la foi juive ; sous la direction d’Adolf Hitler jusqu’à nos jours ; de l’Europe aux États-Unis et dans le monde ; et raconté du point de vue d’individus de toutes confessions. La personnalité de l’émission de voyage Laura McKenzie, qui est également productrice exécutive, est incluse.

Le documentaire qui comprend des entretiens avec les membres de la famille de Mireille Knoll, une survivante de l’Holocauste âgée de 85 ans qui a été assassinée dans son appartement parisien en 2018 dans un crime de haine antisémite, avait été nominé pour deux Daytime Emmy Awardss : Outstanding Special Class Special et Daytime Emmy Awardss : Outstanding Directing Special Class.

En 2017, David McKenzie, Dean Cain, Montel Williams et Sergey Sarkisov ont coproduit The Architects of Denial - un documentaire qui met en lumière le génocide arménien.