L’ambassadeur d’Arménie aux États-Unis Varuzhan Nersisyan a publié un article dans Newsmax

« La récente hostilité transfrontalière impliquant les forces armées d’Arménie et d’Azerbaïdjan à la frontière internationale de l’Arménie indique qu’une erreur de calcul dans une guerre hybride peut entraîner de graves conséquences politiques et militaires » a écrit l’ambassadeur d’Arménie aux États-Unis Varuzhan Nersisyan dans un article publié par Newsmax. .

« Ces dernières semaines ont vu une forte augmentation de l’agression de la part du voisin de l’Arménie, l’Azerbaïdjan. Le 12 juillet, les forces azerbaïdjanaises ont attaqué brutalement des positions arméniennes dans la province septentrionale de Tavush ».

"Au milieu d’un nombre croissant de morts suite à l’agression, le gouvernement azerbaïdjanais a fomenté la haine anti-arménienne et a même menacé de lancer un missile sur la centrale nucléaire arménienne. La menace marque une violation du droit international et des normes humanitaires avec des échos des atrocités du début du XXe siècle », écrit l’ambassadeur.

Selon lui, une action décisive de la communauté internationale - menée par les États-Unis, la France et la Russie sous les auspices de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe - peut faire la différence entre un retour à des hostilités militaires accrues, une guerre totale et la désescalade.

« Les escarmouches militaires de juillet - y compris les opérations de commando, les duels d’artillerie, l’utilisation de drones et la cyberguerre - font partie d’une guerre hybride plus vaste lancée par l’Azerbaïdjan contre l’Arménie et le Haut-Karabagh. La stratégie a été soigneusement planifiée depuis le rejet par l’Azerbaïdjan en 2011 du document de Kazan sur le Haut-Karabagh, un plan de paix présenté au plus haut niveau par les États-Unis, la France et la Russie par le biais du groupe de Minsk de l’OSCE, » a noté l’Ambassadeur Nersisyan.

Depuis lors, poursuit-il, la guerre hybride menée par l’Azerbaïdjan a pris une intensité toujours plus grande. Jusqu’à récemment, le pic de violence était en avril 2016, lorsque les forces azéries ont lancé une offensive à grande échelle visant à conquérir le Haut-Karabagh.

L’Ambassadeur souligne que les négociations à l’époque n’ont pas abouti parce que l’Azerbaïdjan a recouru à une position maximaliste qui exigeait des compromis de l’Arménien sans rien en retour.

« De toute évidence, cette« diplomatie coercitive »n’a pas fonctionné. La pétro-dictature de l’Azerbaïdjan a dû expliquer cet échec à sa propre population, ce qui n’était pas facile à faire. Ainsi, les dirigeants de Bakou ont eu recours à des détournements dangereux : des provocations militaires plus visibles sur le terrain et des discours plus belliqueux contre l’Arménie », poursuit-il.

« Bien que les incursions de juillet aient été repoussées avec succès à ce jour, l’Azerbaïdjan continue de mener les hostilités. En début de semaine, un tireur d’élite azerbaïdjanais a tué un militaire arménien et les forces armées azerbaïdjanaises ont commencé des exercices militaires à grande échelle à la frontière avec l’Arménie et le Haut-Karabagh. Pendant ce temps, la Turquie a menacé de façon inquiétante de « punir » l’Arménie », note Varuzhan Nersisyan.

Selon lui, ces développements montrent que le cessez-le-feu le plus récent est encore extrêmement fragile. « Confronté à une population irritée par des années de régime autocratique et bombardée de propagande anti-arménienne, le gouvernement azerbaïdjanais pourrait encore être tenté de lancer des hostilités encore plus importantes. Les déclarations incendiaires des dirigeants turcs ont sapé la paix déjà fragile dans la région. Non seulement ils restent obstinément opposés à la reconnaissance du génocide arménien ; ils menacent de perpétuer l’héritage de ce crime en encourageant l’agression de l’Azerbaïdjan ».

S’exprimant sur les mesures que la communauté internationale peut prendre pour éviter les graves risques dans la région, l’Ambassadeur déclare « un système fonctionnel de mesures de confiance et de renforcement de la sécurité le long de la frontière arméno-azerbaïdjanaise et sur la ligne de contact entre le Haut-Karabagh et l’Azerbaïdjan peut empêcher des actes de violence isolés de devenir incontrôlables. »

« Il est dans l’intérêt de tous de minimiser la possibilité d’une guerre, qui peut éclater à la suite d’erreurs. La communauté internationale devrait soutenir les activités des médiateurs et insister pour que des mesures de confiance plus vérifiables, y compris un mécanisme d’enquête, contribuent à maintenir le cessez-le-feu intact. L’Arménie, qui a connu une révolution pacifique et démocratique il y a à peine deux ans, continuera d’agir de bonne foi et avec retenue en respectant le droit de défendre ses frontières et d’assurer la paix et la stabilité à sa population. L’Azerbaïdjan devrait nous rencontrer à mi-chemin ; elle ne devrait pas non plus mettre à l’épreuve la détermination de l’Arménie. Le Premier Ministre arménien Nikol Pashinyan a été le premier dirigeant arménien à déclarer que toute solution au conflit devait être acceptable pour le peuple azerbaïdjanais,avec les peuples d’Arménie et du Haut-Karabagh » a écrit l’Ambassadeur Nersisyan.

Il note que la porte à la réciprocité est toujours ouverte et que la paix est de loin préférable à la guerre, en particulier la guerre qui est le résultat de dangereux calculs et de fausses perceptions.