Le Turc qui avait arraché la croix de l’église arménienne Sourp Krikor Loussavoritch à Istanbul condamné à 16 mois de prison

Le Tribunal d’Istanbul vient de condamner à une peine de 16 mois de prison l’auteur de la profanation de l’église arménienne Sourp Krikor Loussavoritch (Saint Grégoire l’Illuminateur) à Istanbul il y a deux mois. Condamnation pour « dégradation d’un lieu de culte » selon le tribunal. Ainsi l’homme, un Turc d’une quarantaine d’années, Mazloum D. qui avait arraché une croix placée sur le mur de l’église pour la jeter au sol -un acte filmé par une caméra de surveillance de l’église- devra purger une peine de prison de plus d’un an. Pour sa défense Mazloum D. avait affirmé qu’il était malade et avait agi inconsciemment. Il n’était en lien avec aucune organisation politique dit-il et affirma regretter son acte…

Krikor Amirzayan