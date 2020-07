AS

Turin- AS Rome 2-3 Henrikh Mkhitaryan brillant avec une passe décisive

A Turin hier soir l’AS Rome s’est imposée 3-2 face à Turin lors de la 37e et avant-dernière journée du championnat d’Italie (Série A). Au terme de cette 37e journée, l’AS Rome consolide sa 5e place au classement avec une qualification directe pour l’Europa League de la saison 2020-21. L’international arménien Henrikh Mkhitaryan qui était titulaire réalisé un match brillant une nouvelle fois. Alors que l’AS Rome était menée dès la 14e minute Il réalisa à la 16e minute une passe décisive pour le but d’égalisation d’Edin Dzeko. Henrikh Mkhitaryan sortit du terrain à la 92e minute. Prochain match de l’AS Rome, avec la 38e et dernière journée du championnat, samedi 1er août contre la Juventus de Turin, le champion.

Krikor Amirzayan