Revue de la presse arménienne du 16 au 17 juillet 2020

34001 cas confirmés de coronavirus/ La situation pandémique perdure en Arménie. Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 34001 cas de coronavirus dans le pays, dont 22492 ont été guéris et 620 patients sont décédés.

Les combats reprennent à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan/ A la suite des combats violents déclenchés dans des circonstances controversées dimanche dernier, les plus meutriers depuis avril 2016 et ayant fait au moins 15 morts (onze militaires azerbaïdjanais, dont un général de l’armée, et quatre soldats arméniens), la situation semblait apaisée mercredi à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Les Ministères de la Défense des parties au conflit n’ont pas signalé de graves violations du cessez-le-feu dans la journée de mercredi.

Malgré le calme relatif observé depuis 00h15 du 15 juillet, les hostilités ont repris tôt jeudi matin. Les parties belligérantes s’accusant mutuellement d’avoir attaqué leurs positions et bombardé des villages frontaliers. L’armée arménienne a affirmé avoir déjoué un raid azerbaïdjanais effectué avant l’aube en direction de l’un de ses postes-frontières du nord, dans le district de Tavush. « Après un combat armé féroce, l’ennemi a été repoussé, subissant des pertes », est dit dans la déclaration de Shushan Stepanyan, porte-parole du Ministère de la Défense. « Les tirs se poursuivent en ce moment. Les unités des forces armées arméniennes neutralisent les provocations azerbaïdjanaises », a-t-elle écrit sur Facebook. Le Ministère arménien de la Défense a affirmé également que les forces anti-aériennes arméniennes avaient abbatu une douzaine de drones azerbaïdjanais pendant les trois jours d’hostilités. Pour sa part, Stepanyan a affirmé que l’armée arménienne a détruit un char azerbaïdjanais et frappé « des positions d’artillerie et de mortier qui bombardaient les colonies et les positions arméniennes ».

Le Ministre arménien de la Défense, Davit Tonoyan, a eu un entretien téléphonique avec Andrzej Kasprzyk, Chef de la mission de l’OSCE chargée de surveiller le cessez-le-feu dans la zone de conflit du Haut-Karabakh, pour l’informer de la dernière escalade. Tonoyan aurait fait part à Kasprzyk « de nombreuses pertes » subies du côté azéri.

Lors d’une réunion plus tard dans la journée, le Premier ministre Nikol Pashinyan a déclaré qu’un poste frontalier de l’armée arménienne, situé au sommet d’une colline dans le Tavush, avait été la principale cible des attaques azerbaïdjanaises de la nuit. Pashinyan a déclaré que plus de 100 commandos azerbaïdjanais avaient pris d’assaut le poste, mais n’avaient pas réussi à s’en emparer avant que d’autres troupes azerbaïdjanaises ne lancent des attaques infructueuses sur les positions arméniennes adjacentes. « Aucun soldat arménien n’a été tué ou blessé », a-t-il déclaré.

Le Ministère de la Défense azerbaïdjanais a, par ailleurs, accusé les forces armées arméniennes d’avoir attaqué ses troupes d’avant-poste et bombardé des villages azerbaïdjanais dans le district de Tovuz, à la frontière de Tavush. Selon la déclaration du Ministère, un soldat azéri aurait été tué lors des affrontements. Les agences de presse azerbaïdjanaises ont cité le porte-parole du Ministère, Vagif Dargahli, qui nie toute tentative d’incursion et de bombardement des villages de Tavush par l’armée azerbaïdjanaise.

S’adressant à RFE/RL dans la matinée, le Gouverneur de Tavush, Hayk Chobanyan, a confirmé que non seulement les villages frontaliers, mais aussi la ville de Berd étaient sous le feu azéri. Les bombardements ont endommagé les maisons et les infrastructures civiles, dont une école maternelle, sans faire de morts parmi les civils. « Les habitants se cachent dans des sous-sols, ils sont à l’abri. Leur vie n’est pas en danger », a déclaré M. Chobanyan, n’estimant pas nécessaire de procéder à l’évacuation de la population.

Réactions de la communauté internationale/ Les hostilités qui ont repris dans la province de Tavush après une pause d’un jour ont suscité une vive inquiétude de la part de la communauté internationale qui lance des appels à la retenue aux deux parties au conflit.

Dans une déclaration publiée tard mercredi, les médiateurs américain, russe et français du Groupe de Minsk ont salué l’accalmie et ont exhorté les parties à « faire tout leur possible pour poursuivre la désescalade ». « Les coprésidents ont salué la confirmation des Ministres des Affaires étrangères de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan de tenir, dès que possible, des négociations de fond sur les aspects cruciaux du règlement du Haut-Karabakh et ont souligné l’importance de renvoyer les observateurs de l’OSCE dans la région dès que les circonstances le permettront », lit-on dans la déclaration.

Le député Vladimir Vardanyan, Président du Groupe d’amitié Arménie-France, a publié une déclaration conjointe de parlementaires français.

L’Azerbaïdjan menace de lancer un missile sur la centrale nucléaire de Medzamor/ Alors que les affrontements meurtriers se poursuivent à la frontière arméno-azérie, l’Azerbaïdjan a menacé jeudi de lancer des missiles sur la centrale nucléaire arménienne de Medzamor. « La partie arménienne ne doit pas oublier que les systèmes de missiles dont dispose notre armée nous permettent de cibler avec précision la centrale nucléaire de Medzamor, à même de conduire à une catastrophe majeure en Arménie », a déclaré Vagif Dargahli, porte-parole du Ministère azerbaïdjanais de la Défense. Selon les médias azéris, cette déclaration de Dargahli serait une riposte à des menaces arméniennes de frapper le grand réservoir situé au cœur de l’Azerbaïdjan. La réaction du Ministère arménien des Affaires étrangères ne s’est pas fait attendre, qualifiant cette menace de crise mentale.

Un homme arménien détenu en otage en Azerbaïdjan/ Les autorités de l’enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan ont annoncé la détention d’un Arménien, porté disparu depuis le 8 juillet. Narek Sardaryan, âgé de 30 ans, est un résident de Nerkin Khndzoresk, village de la province du Syunik, au sud-est de l’Arménie. Selon sa famille, Sardaryan aurait accidentellement franchi la frontière alors qu’il faisait paître le bétail. L’Ombudsman arménien, Arman Tatoyan, a discuté de la disparition de Sardaryan mardi lors d’une réunion avec Claire Meytraud, responsable du bureau d’Erevan du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Elmar Mammadyarov, Ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères depuis avril 2004, licencié pour avoir mené des discussions « insignifiantes » avec l’Arménie - Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a limogé son Ministre des Affaires étrangères jeudi après l’avoir accusé de « négociations insignifiantes » avec l’Arménie voisine dans un contexte de flambée des hostilités entre les deux pays du Caucase du Sud. « ... Malheureusement, ces derniers temps, notre diplomatie n’est pas compatible avec le développement réussi de notre pays. Dans certains cas, elle est engagée dans des travaux inefficaces, des négociations insignifiantes », a-t-il déclaré. Par décret présidentiel, l’ancien Ministre de l’Education, Jeihun Bayramov, a été nommé pour succéder à Mammadyarov.

La police azerbaïdjanaise disperse le rassemblement pro-guerre à Bakou/ La police anti-émeute d’Azerbaïdjan a dispersé, tôt mercredi, des milliers de personnes qui s’étaient rassemblées à Bakou pour réclamer la guerre avec l’Arménie suite aux affrontements meurtriers à la frontière entre les deux pays du Caucase du Sud. La manifestation avait commencé mardi soir en signe de soutien à l’armée azerbaïdjanaise. Certains manifestants ont demandé la démission du général Najmaddin Sadikhov, chef d’état-major général des forces armées en poste depuis longtemps. Plus tard, un groupe de manifestants a fait irruption dans le bâtiment du Parlement, mais a été rapidement évacué par la police, qui a utilisé des canons à eau, du gaz lacrymogène et des matraques pour disperser les manifestants.

L’Arménie et la Turquie échangent davantage d’accusations à la suite des affrontements à la frontière arméno-azérie/ L’Arménie et la Turquie s’accusent mutuellement de chercher à déstabiliser le Caucase du Sud, dans une guerre de mots permanente, à propos des derniers affrontements meurtriers à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. La Turquie s’est empressée de faire reposer la responsabilité des combats sur l’Arménie, et de réaffirmer son soutien à l’Azerbaïdjan. Mardi, le Président turc Recep Tayyip Erdogan a ajouté sa voix à la critique turque d’Erevan, tandis que son Ministre de la Défense, Hulusi Akar, a promis de poursuivre l’assistance militaire à Bakou. Pour sa part, le gouvernement arménien a dénoncé lundi l’« attitude provocatrice » d’Ankara. Le Ministère arménien des Affaires étrangères a réagi, en publiant mercredi une autre déclaration plus ferme, qualifiant la Turquie de « menace pour la sécurité de l’Arménie et de la région ».

Approbation d’un financement occidental pour la première grande centrale solaire d’Arménie/ L’Union européenne et deux institutions internationales de prêt ont officiellement approuvé un financement d’environ 39 millions de dollars pour une entreprise espagnole, engagée par le gouvernement arménien pour construire la première grande centrale solaire d’Arménie. L’entreprise, Fotowatio Renewable Ventures (FRV), a remporté, il y a plus de deux ans, un appel d’offres international pour la construction de la centrale de 55 mégawatts à Mets Masrik, un village proche de la côte est du lac Sevan. La centrale électrique de 55 mégawatts augmentera l’approvisionnement de l’Arménie en énergie renouvelable et aidera le pays à réduire sa dépendance aux combustibles importés.

Rédaction : Sona Nassibian

Ambassade de France