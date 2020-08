373,2 millions de drams alloués sur le budget de l’Etat pour le développement du sport en Artsakh

En 2019, 373,2 millions de drams ont été alloués sur le budget de l’Etat pour le développement du sport en Artsakh a annoncé Samvel Shahramanyan, ministre de l’Éducation patriotique militaire, de la jeunesse, des sports et du tourisme d’Artsakh.

Sur ce montant 352,2 millions de drams (94,4%) ont été utilisés.

Selon le ministre, les activités du département des sports visaient à améliorer la qualité et l’efficacité des organisations et fédérations sportives, à attirer les enfants d’âge préscolaire et les jeunes enfants à s’impliquer dans le sport, à accroître les compétences des athlètes participant aux Championnats d’Europe et mondiaux.

Samvel Shahramanyan a noté que pour le développement du domaine du sport, un certain nombre d’événements de programme ont été organisés en 2019.