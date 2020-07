Projet de loi pour étendre les avantages de ceux qui habitent le long de la frontière arméno-azérie

Les députés pro-gouvernementaux ont introduit une législation qui étendrait dans la durée et élargirait les avantages économiques de grande envergure dont bénéficient les habitants des villes et villages arméniens proches de la frontière avec l’Azerbaïdjan.

Les personnes vivant dans les 36 communautés pour la plupart rurales touchées par des escarmouches périodiques à la frontière arméno-azerbaïdjanaise sont exonérées de taxes foncières et agricoles depuis 2015. Une loi initiée par l’ancien gouvernement arménien oblige également l’État à subventionner les prix de l’électricité, du gaz naturel et de l’eau qui (...)