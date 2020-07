L’Arménie s’oppose à la venue d’officiels turcs pour inspecter les basses militaires

Citant des menaces sécuritaires « sans précédent » émanant de la Turquie voisine, l’Arménie a interdit hier aux officiers turcs d’inspecter les bases militaires arméniennes et de vérifier le respect par Erevan d’un traité international de contrôle des armements.

Le pays a annoncé sa décision alors que la Turquie et l’Azerbaïdjan ont commencé des exercices militaires conjoints à la suite d’hostilités meurtrières à la frontière arméno-azerbaïdjanaise qui ont intensifié les tensions dans la zone de conflit du Haut-Karabagh.

Signé en 1990 et révisé en 1999, le Traité sur les forces conventionnelles en Europe (CFE) (...)