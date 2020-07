Cartographier et améliorer les réseaux radio et internet aux frontières de l’Arménie dans la région du Tavouch

Le ministre arménien des Hautes technologies Hakob Arshakyan a visité la région frontalière du Tavouch au nord-est de l’Arménie.

Lors de sa visite en compagnie des responsables de la 3e division de l’Armée arménienne le ministre a évoqué la production par l’Arménie des drones, des armes modernes de anti-aériennes dotées d’un grand potentiel technologique, ainsi que d’autres éléments de technologie avancée au sein de l’armement.

En compagnie de Hayk Tchobanyan le gouverneur de la région du Tavouch, de l’évêque Bagrat Galstyan et de Robert Ghoukasyan le conseiller du Premier ministre, Hakob Arshakyan a également examiné les boucles de télévision numérique et de la diffusion radio ainsi que des réseaux internet.

Le ministre a indiqué qu’il sera réalisé des cartes de ces fréquences ou ondes sur ces frontières de l’Arménie afin d’améliorer les réceptions de ces fréquences. L’objectif étant de doter les villages frontaliers de tous ces réseaux. La Poste arménienne HayPost améliorera également ses services dans ces villages et villes proches de la frontière.

Krikor Amirzayan