L’abordabilité de l’essence en Arménie s’améliore de 20%

La quantité d’essence qu’un salaire moyen peut acheter en Arménie a augmenté de 20%, selon une étude sur l’accessibilité de l’essence menée par la société Picodi.

Les analystes de Picodi ont analysé l’évolution du prix de l’essence au cours du premier semestre 2020 dans le monde et ont calculé combien de litres d’essence les résidents d’Europe et des pays de la CEI peuvent se permettre en 2020.

Selon l’étude, dans la majorité des pays européens et de la CEI , le prix de l’essence au premier semestre 2020 était en moyenne inférieur à celui de 2019. La plus forte baisse des prix a été enregistrée en Azerbaïdjan (-28%), en Ukraine (-15,4%) et en Roumanie (-14%).

« Dans la plupart des pays, le prix de l’essence a baissé, mais en Russie, au Kazakhstan, au Tadjikistan et en Biélorussie, il a augmenté. En Russie, le prix de l’essence a augmenté de 0,8%. Mais la plus forte hausse de prix s’est produite en Biélorussie avec + 12,4 Dans le Caucase du Sud, les prix ont chuté de 10,1% en Arménie, de 2,4% en Géorgie et de 28% en Azerbaïdjan. Le prix moyen le plus bas par litre d’essence était au Kazakhstan - 0,42 dollar ", selon l’étude.

Au cours de cette période, le prix moyen d’un litre d’essence en Arménie était de 0,78 dollar. Bien que le prix moyen par litre d’essence le plus bas se trouve au Kazakhstan, le salaire moyen dans ce pays permet d’acheter 923 litres d’essence, tandis qu’en Suède, un litre d’essence coûte 1,46 $ et un salaire moyen peut acheter jusqu’à 1 949 litres.

Dans le Caucase du Sud, l’Azerbaïdjan est le leader en termes de prix et de quantité d’essence qu’un salaire moyen peut acheter, ayant amélioré ses indicateurs de 76% par rapport à 2019 avec 0,64 USD le litre et 623 litres par salaire. En Arménie, la quantité d’essence pouvant être achetée a augmenté de 20%, mais ce chiffre est toujours inférieur à celui de la Géorgie : respectivement 403 et 434 litres.

Selon l’indice, en Arménie, un salaire moyen de 153 205 drams (environ 316 dollars) permet d’acheter 403 litres d’essence.

Le classement mondial est dominé par les pays du golfe Persique. En Arabie saoudite, au Qatar et au Koweït, un salaire moyen permet d’acheter entre 5 112 et 8210 litres d’essence. Cependant, il convient de noter que les Koweïtiens peuvent se permettre 139 litres de moins que l’an dernier. À leur tour, les Saoudiens et les Qataris en 2020 peuvent acheter respectivement 4933 et 1602 litres de plus.