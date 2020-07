Zohrab Mnatsakanyan : Israël doit cesser de vendre des armes à l’Azerbaïdjan car ce dernier utilise contre la population civile arménienne

Zohrab Mnatsakanyan le ministre arménien des Affaires étrangères dans un interview accordée au The Jerusalem Post a affirmé que les relations entre l’Arménie et Israël se sont améliorées mais Israël continue de vendre des armes à l’Azerbaïdjan et cette question reste encore posée entre l’Arménie et Israël.

« La vente d’armes à l’Azerbaïdjan est dangereuse car l’Azerbaïdjan ne se retient pas d’utiliser ces armes contre les cibles civiles et la population civile. Nous devons continuer à nous occuper de cette question, elle sera toujours à l’ordre du jour de nos relations avec Israël qui doit cesser de réaliser ce business de la mort avec l’Azerbaïdjan » dit le chef de la diplomatie arménienne au The Jerusalem Post.

A propos des combats de juillet à la frontière arméno-azérie du Tavouch et des drones de fabrication israélienne abattus par l’Armée arménienne, Zohrab Mnatsakanyan a affirmé que l’Arménie les a abattus sans se poser la question de leur origine.

Krikor Amirzayan