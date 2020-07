David Tonoyan a reçu l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Française en République d’Arménie Jonathan Lacôte

Le ministre arménien de la Défense, David Tonoyan, a reçu mercredi 29 juillet l’ambassadeur de France en Arménie, Jonathan Lacôte. Les questions de coopération bilatérale et de sécurité régionale ont été discutées au cours de la réunion.

Présentant la situation récente à la frontière arméno-azerbaïdjanaise et la ligne de contact entre l’Artsakh et les forces azerbaïdjanaises, le ministre de la Défense a attaché de l’importance au rôle des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE pour apaiser les tensions et en assurer la poursuite. du processus de négociation.

Se référant aux exercices militaires conjoints turco-azerbaïdjanais, David Tonoyan a noté que d’un point de vue militaire, leur caractère tactique n’est pas préoccupant, mais il est important que les jeux de guerre ne se transforment pas en actions de provocation dans le voisinage immédiat des frontières de la République d’Arménie, des structures de défense et autres infrastructures.

Le ministre de la Défense a souligné que la partie arménienne suivra de près le déroulement des exercices militaires et les développements ultérieurs.

Réaffirmant le rôle de médiateur de la France dans le règlement exclusivement pacifique du conflit, l’Ambassadeur Jonathan Lacôte, à son tour, a hautement apprécié l’atmosphère équilibrée en Arménie, exempte d’accents nationalistes, de manifestations et d’appels à la guerre.