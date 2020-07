L’Arménie a diffusé une note verbale à l’OSCE sur la suspension des inspections militaires par la Turquie sur le territoire de la République d’Arménie

Dans le contexte des attaques de l’Azerbaïdjan contre la région de Tavush depuis le 12 juillet, la Turquie a eu recours à des menaces sans précédent contre l’Arménie et à un soutien unilatéral à l’Azerbaïdjan. La tenue d’exercices militaires conjoints de grande envergure entre la Turquie et l’Azerbaïdjan, commencée ce jour, aggrave encore la situation.

Compte tenu de ce qui précède, le 29 juillet, la Mission permanente de la République d’Arménie auprès de l’OSCE a diffusé une Note Verbale informant les États participants de l’OSCE et les États parties au Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe que la République d’Arménie suspend inspections par la République de Turquie et des inspecteurs invités de Turquie en vertu du traité FCE et du Document de Vienne sur le territoire de la République d’Arménie.

Selon la Note Verbale, cette décision de l’Arménie est basée sur les principes inscrits dans le Traité FCE et le Document de Vienne et découle des intérêts et des préoccupations de l’Arménie en matière de sécurité.

Toute inspection militaire menée sur le territoire de l’Arménie par la Turquie, qui soutient ouvertement les opérations militaires de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie et recourt à des menaces sans précédent, en particulier depuis le 12 juillet 2020, aura un impact négatif sur les intérêts de sécurité de l’Arménie et pourrait compromettre la sécurité de sa population.

L’Arménie reste attachée à la mise en œuvre du Traité FCE et du Document de Vienne, soulignant que seules les inspections militaires de la Turquie et la participation d’inspecteurs invités de Turquie sur le territoire de l’Arménie font l’objet de cette suspension.