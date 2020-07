C’est avec une grande tristesse que l’UGAB a appris aujourd’hui le décès du talentueux sculpteur Toros.

Né à Alep en 1934, Toros quitte l’école à 11 ans et apprend le façonnage du cuivre. Dès 1966, il inaugure sa première réussite à Alep avec une statue de sept mètres de haut ayant pour thème « La femme arabe libérée ». En 1967, il décide de se rendre en France pour poursuivre ses études artistiques. Très rapidement, grand talent et son amour pour son travail lui permettent de se faire connaître dans la France entière, en témoignent aujourd’hui ses nombreuses œuvres présentes dans plusieurs villes françaises dont certaines à la mémoire des victimes du génocide arménien de 1915. Sa renommée s’étend à l’international, avec un lien particulier avec l’Arménie, sa terre d’origine. Il avait une vision bien spécifique de son métier : « je fais ce que je sens… comme je le sens… ce que je sais, je l’ai appris dans la vie au jour le jour » disait-il.

Dans les différentes actions qu’a menées l’UGAB, notamment la section de Valence, Toros a toujours été un indéfectible soutien en répondant présent à toutes nos invitations à des manifestations culturelles ou musicales et à tous les anniversaires de la section dont il était l’invité d’honneur. L’UGAB France a une pensée très émue pour son épouse Marie et ses deux filles Yersa et Gayané à qui nous adressons nos plus sincères condoléances. Toros venait d’être grand-père d’une petite fille, Yeva, un prénom en parfaite adéquation avec ses œuvres.