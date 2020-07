Israël doit arrêter toutes les ventes d’armes à l’Azerbaïdjan, a déclaré le ministre arménien des affaires étrangères au Jerusalem Post

Les armes israéliennes vendues à l’Azerbaïdjan sont utilisées pour cibler les infrastructures civiles arméniennes et les ventes d’armes avec ce pays devraient être arrêtées immédiatement, a déclaré le ministre arménien des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan au journal israélien Jerusalem Post .

Dans une interview réalisée dans le contexte du conflit en cours avec l’Azerbaïdjan, Zohrab Mnatsakanyan a déclaré que si les relations israélo-arméniennes se sont améliorées ces dernières années - le président arménien était en Israël en janvier - la fourniture continue d’armes par Israël à l’Azerbaïdjan reste un problème en suspens pour les deux pays.

« Le commerce des armes vers l’Azerbaïdjan est fatal, car l’Azerbaïdjan n’hésite jamais à utiliser ces armes contre les infrastructures civiles, la population civile », a déclaré Zohrab Mnatsakanyan au Jerusalem Post .

« Nous poursuivrons constamment cette question, elle fera toujours partie intégrante de notre programme à la fois sur les plates-formes bilatérales et multilatérales. Israël doit mettre fin à cette affaire mortelle avec l’Azerbaïdjan », a ajouté le ministre des Affaires étrangères.

Selon Zohrab Mnatsakanyan, la récente flambée de violence « ne s’est pas produite dans le vide ».

« À la veille de l’escalade, l’Azerbaïdjan, au plus haut niveau de la direction politico-militaire, avait constamment exprimé des menaces de guerre, des revendications territoriales et historiques contre l’Arménie, ainsi qu’un mécontentement très vif du travail des médiateurs internationaux - les co-présidents du Groupe de Minsk de l’OSCE », a déclaré le ministre Zohrab Mnatsakanyan.

Il a déclaré que c’était la deuxième tentative de l’Azerbaïdjan d’essayer de résoudre le conflit sur le Haut-Karabagh « exclusivement à ses conditions », mais que « cette démonstration de force de l’Azerbaïdjan et son avantage militaire supposé a échoué de façon dramatique et nous avons un cas évident d’erreur de calcul . »

Interrogé sur les informations selon lesquelles l’Arménie a réussi à abattre un certain nombre de drones de fabrication israélienne exploités par l’Azerbaïdjan, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que le pays agissait contre l’Azerbaïdjan sans tenir compte de l’origine de ces armes.

« Pour nous, ces armes sont mortelles car elles tuent notre peuple », a déclaré Zohrab Mnatsakanyan. « Notre armée a neutralisé les armes azerbaïdjanaises sans distinction d’origine. Les faits sur les armes obtenues par l’Azerbaïdjan et utilisées contre les infrastructures civiles et la population de l’Arménie et du Haut-Karabagh sont nombreux et les événements de juillet en constituent une preuve supplémentaire.

Passant au refus persistant d’Israël de reconnaître le génocide arménien, Zohrab Mnatsakanyan a déclaré : « La reconnaissance du génocide arménien par une nation qui a survécu aux horreurs de l’Holocauste est une question morale. C’est une question de conscience. Je sais que de nombreux Juifs - personnalités publiques, intellectuels et gens ordinaires - partagent fortement ce point de vue. Cependant, il appartient aux autorités israéliennes de reconnaître le génocide arménien ou de s’abstenir de le faire. Il ne s’agit pas seulement de l’Arménie mais aussi d’Israël. »

Malgré la récente flambée de violence, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que l’Arménie était prête à reprendre le cessez-le-feu qui avait été mis en place en vertu d’un accord signé par l’Arménie, le Haut-Karabagh et l’Azerbaïdjan en 1994.

« Contrairement à l’Azerbaïdjan, l’Arménie a accepté toutes les propositions des médiateurs internationaux visant à renforcer le cessez-le-feu en mettant sur le terrain plus d’observateurs et en introduisant des mécanismes d’enquête sur les violations du cessez-le-feu », a-t-il déclaré. « L’Arménie continue de préconiser ces mesures et d’autres pour réduire les risques d’escalade. »