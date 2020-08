L’UE et l’UNICEF vont réaffecter 600000 € à la réponse de l’Arménie au COVID-19

L’ambassadeur de l’UE en Arménie, Andrea Wiktorin et Tanja Radocaj, représentante de l’UNICEF en Arménie dans le pays, ont signé un accord pour réaffecter 600 000 € à la réponse au COVID-19.

Ces activités de réponse au COVID-19 seront investies pour assurer une meilleure compréhension des besoins des familles vulnérables dans les zones rurales et leur fournir un soutien psychosocial, assurer une réouverture en toute sécurité des jardins d’enfants ruraux et développer la prévention, étendre les campagnes d’information à l’Arménie rurale, créer une plateforme de vente en ligne pour les petits producteurs de souvenirs et d’artisanat, un soutien à la finalisation de l’application en ligne « Safe You » pour aider les femmes à risque de violence domestique, un soutien à la documentation des droits du travail, des violations ainsi que l’engagement des jeunes dans l’identification de solutions aux défis COVID-19.

Plus tôt cette année, un projet conjoint UE-ONU de 3 ans « Avenir aujourd’hui : autonomiser les femmes, les jeunes et les enfants pour approfondir la démocratie en Arménie », doté d’un budget total de 3,2 millions d’euros, a été lancé. Le projet promouvra des jardins d’enfants modernes et sûrs, autonomisera les jeunes et leur fournira les compétences du XXIe siècle, renforcera un gouvernement ouvert et des relations innovantes entre les citoyens et le gouvernement, ainsi que la promotion d’une plus grande égalité entre les sexes dans les tâches ménagères et dans les zones rurales de l’Arménie.