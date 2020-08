L’Arménie confirme sa participation au forum Army-2020 en Russie

L’Arménie a confirmé sa participation au forum Armée-2020 qui se tiendra en Russie le mois prochain.

La pandémie du nouveau coronavirus complique les préparatifs du forum de défense Armée-2020, car seuls 35 États sur les 133 invités ont confirmé la participation de leurs délégations a déclaré le colonel Oleg Kulakovsky, chef du département des expositions à la direction principale du ministère russe de la Défense dans une interview avec Krasnaya Zvezda , le journal officiel du ministère soviétique et plus tard russe de la Défense.

Selon Oleg Kulakovsky, au moins 11 pays (Arménie, Biélorussie, Brésil, Grèce, Inde, Iran, Kazakhstan, Chine, Sri Lanka, Afrique du Sud et Ossétie du Sud) enverront des délégations de haut niveau à l’événement.

Le forum sera la première exposition internationale de grande envergure à se tenir en Russie après la levée des restrictions de quarantaine.

Des mesures préventives fortes seront mises en place pendant le forum : les personnes présentant des symptômes d’infection virale respiratoire seront exclues de l’événement, une distance sociale de 1,5 mètre, l’utilisation d’équipements de protection individuelle et une désinfection seront nécessaires.

Le forum militaire et technique international Army-2020 se déroulera du 23 au 29 août dans le parc patriotique à l’aérodrome de Kubinka, sur les terrains d’entraînement d’Alabino et d’Ashuluk et dans les districts militaires de la Russie. L’un des temps forts du forum sera la présentation d’un système anti-drone unique sur le terrain d’entraînement d’Ashuluk dans le sud de la Russie. En plus de cela, le calendrier des activités du forum répertorie plus de 170 événements.