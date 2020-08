Amélioration du réseau de télévision numérique, des communications et de l’accès Internet dans les villages frontaliers d’Arménie

Le ministre de l’industrie de haute technologie Hakob Arshakyan a visité mercredi 29 juillet la région frontalière du Tavush.

Au cours de la visite, les particularités et l’efficacité de l’utilisation des drones de fabrication arménienne, des armes de défense aérienne modernisées et d’autres moyens pendant les batailles de juillet ont été discutées avec l’état-major du troisième corps d’armée.



Le gouverneur du Tavush Hayk Chobanyan, Son Excellence l’évêque Bagrat Galstyan et le conseiller du Premier ministre Robert Ghukasyan ont discuté des questions liées à la télévision numérique régionale, la radiodiffusion, ainsi que l’accès à Internet mobile dans les zones frontalières.

À la suite de la visite, sur instruction du ministre de l’industrie de haute technologie, des mesures de fréquences radio et de couverture radio, une cartographie des réseaux mobiles et Internet seront effectuées dans la zone frontalière et des mesures seront prises pour améliorer la télévision numérique, le système des réseaux de communication et l’accès Internet par fibre optique dans les villages frontaliers de la région du Tavush. Le programme de modernisation des succursales « Haypost » sera continu, notamment dans les communautés frontalières.