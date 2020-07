Affrontements entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Initiés le 12 juillet dernier dans des circonstances demeurées floues, les combats à la frontière de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie font craindre un risque de déflagration du Caucase au profit de la Turquie.

Le Tavush sera-t-il la prochaine poche de Dantzig ? Cette région frontalière du nord-est de l’Arménie au relief escarpé, aux frontières entortillées et aux paysages luxuriants est le théâtre depuis les années 1990 d’affrontements sporadiques de part et d’autre de la frontière. Or, les affrontements initiés le 12 juin ne se déroulent pas au Karabagh, situé à 200 km de là, mais le long d’une frontière internationalement reconnue ; plus précisément dans une zone située à une poignée de kilomètres des couloirs énergétiques transitant les hydrocarbures de la Caspienne vers la mer Noire.