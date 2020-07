Question orale de J.Marilossian à l’Assemblée Nationale

Jacques Marilossian, président du groupe d’amitié France-Arménie à l’Assemblée Nationale est sorti de sa réserve traditionnelle en ce qui concerne l’Arménie pour poser une question orale lors de la séance du mardi 29 juillet au Palais Bourbon. Ce député de la LREM a demandé à M. Le Drian, ce que comptait faire la France pour ramener la paix, à la suite des « affrontements meurtriers » entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan du 12 juillet, dernier. Le ministre des Affaires étrangères, qui a pris bonne note que ces événements s’étaient déroulés non pas sur la ligne de contact du Haut-Karabakh, mais sur la frontière arméno-azerbaïdjanaise, a rappelé l’implication du pays dans la coprésidence du Groupe de Minsk, et le fait qu’il ne pouvait pas y avoir de solution militaire à ce conflit.

Rappelons que la légitimité de M. Marilossian, qui s’est également présenté comme membre du Groupe d’amitié France-Azerbaïdjan et du groupe d’amitié France Turquie, est largement contestée à l’intérieur de son groupe, comme par le CCAF qui réclame depuis plus de deux ans sa démission du fait de ses effusions avec l’ambassadeur de Turquie en France. Une situation inédite pour cette structure, qui s’est illustrée par son incapacité à remplir son rôle, en particulier dans le travail parlementaire entre les deux pays, qui depuis deux ans est au point mort. Du jamais vu.

Haut-Karabagh : @jmarilossian (LaREM) dénonce les propos du Président azerbaïdjanais Aliyev et s'inquiète des affrontements meurtriers entre l'Arménie et l'Azerbaidjan depuis le 12 juillet. Il demande au Gvt d’œuvrer en faveur d'une "solution pacifique et pérenne". #DirectAN #QAG pic.twitter.com/YIeKpTUbRq — Assemblée nationale (@AssembleeNat) July 28, 2020