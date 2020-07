Manifestation du Nor Séround devant le Consulat turc à Marseille

À l’appel de la FRA Nor Seround, ce mardi 28 juillet était organisé un rassemblement de soutien à l’Arménie pour protester contre l’agression militaire de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie et dénoncer le rôle d’Ankara dans cette attaque terroriste.



Rassemblés à l’angle de la Rue Paradis et de l’Avenue du Prado face à l’édifice diplomatique qui avait baissé ses lourds rideaux métalliques, les manifestants arboraient et tournoyaient des drapeaux aux couleurs de l’Arménie, de la France et de l’Artsakh.

En face le drapeau rouge frappé du croissant était en berne, assommé par la chaleur et tristement suspendu dans la cour de l’édifice ultra protégé par systèmes vidéos et mur de fer.



Plusieurs pancartes en solidarité aux soldats arméniens et à la province du Tavush entres autres messages, étaient brandis par les nombreux jeunes manifestants qui donnaient de la voix au rythme des chants révolutionnaires et autres slogans tels que :

« Aliev terroriste », « État turc, assassin », « Turquie fasciste, hors de nos territoires »

Pour faire face à d’éventuels débordements, la FRA Nor Seround avait déployé un imposant service de sécurité.

La Préfecture de Police avait également mise en place plusieurs unités de CRS et de policiers pour assurer la protection de la représentation turque.

Aucun incident majeur, ni provocation n’ont eu lieu, hormis la tentative d’un membre du service d’ordre de la FRA de vouloir s’approcher du consulat.

Ce dernier était stoppé dans son élan par le dispositif policier qui avec bienveillance autorisait le déroulement de la manifestation sans faire usage de la force outre mesure.

Ce geste barrière était un avertissement sans frais, au grand soulagement des organisateurs.



Ces derniers, avec à leur tête Jean Jinian, avaient prévu trois prises de paroles depuis le plateau d’un camion utilitaire où étaient dressés des hauts parleurs.

Devant le rassemblement fort d’environ 400 personnes, une jeune femme de l’association Nor Seround dénonçait avec force la politique raciste, négationniste et arménophobe du dictateur Aliev. Elle affirmait également que l’agression de l’Azerbaïdjan était la continuité de la tragédie génocidaire voulue et mise en place par la Turquie au début du XXe Siècle.



Heratch Varjabédian, membre du Conseil mondial de la FRA prenait avec véhémence la parole en arménien pour mettre en garde turcs et azéris, que l’Arménie saura se protéger et répondre fermement à leurs attaques.

Il a salué les nombreuses communautés de la diaspora qui aux quatre coins de la planète restent solidaires de leurs frères d’Arménie et de l’Artstakh .

Mourad Papazian, vice-président du CCAF avec Ara Toranian, s’exprimait au nom du Bureau de la FRA.



Mourad Papazian a interpellé la « Turquie d’Erdogan et l’Azerbaïdjan d’Aliev » pour leur dire qu’il ne sera plus possible d’assassiner à nouveau le peuple arménien.

Prônant une volonté de paix , il a souligné les succès militaires de l’armée arménienne qui a abattu 13 drones kamikazes, dont le fameux Hermès de conception israélienne d’une valeur de

30 millions de dollars. Ce dernier a été détruit lors de sa première utilisation par les forces arméniennes.



Mourad Papazian a dénoncé le surarmement de l’Azerbaïdjan, en ironisant sur le fait de l’incapacité des Azéris à pouvoir s’en servir.

Votre surarmement est vain dit-il après avoir égrainer les nombreuses victoires des Arméniens et des forces de l’Arstakh depuis plusieurs décennies sur l’armée azérie.



Si d’après les organisateurs du rassemblement aucune invitation auprès des élus et autres représentants d’associations n’avait été faite, afin d’éviter les « récupérations » dixit Jean Jinian, plusieurs personnalités étaient présentes devant le Consulat turc pour manifester leur soutien à l’Arménie.

Julien Ravier, Maire des 11&12 était présent avec Philippe Khozian son adjoint.

Corinne Dzovinar Birgin et Franck Ohanessian nouveaux élus municipaux et métropolitains portaient fièrement leur écharpe bicolore pour leur première sortie officielle.

Maurice Rey, conseiller départemental, représentait Martine Vassal.

Aucun membre du Printemps marseillais et de la Mairie de Michèle Rubirola n’était présent.

L’absence de Yannick Ohanessian élu de la Ville et adjoint en charge de la Sécurité de la Ville était remarquée tout comme le silence de la nouvelle édile, Michèle Rubirola.



Garo Hovsepian, président de la MAJC et le Père Komitas de l’Église apostolique arménienne Sourp Kevork étaient également parmi les manifestants.

Dans un registre communautaire, il est regrettable que les organisateurs souvent prompts à dénoncer les divisions et autres querelles intestines, n’aient pas pris la peine de remercier en public pour leur présence, les nombreux représentants d’associations éloignées de leur obédience, présents dignement pour l’événement.

Ces gestes forts, présages de nouvelles passerelles devaient être applaudis et remerciés comme l’impose le protocole républicain et comme l’attends l’ensemble des Arméniens de France.



Nous citerons entres autres au risque d’en oublier certains les présences de Dicko Julien Harounian président du CCAF Région Sud, Robert Azilazian président de la Cathédrale apostolique Arménienne du Prado et du Diocèse de l’église apostolique Arménienne de France, Richard Santourian président du Fonds Arménien de France Région Sud, Simon Azilazian président des Anciens Combattants Arméniens, Lévon Khozian président de la JAF, Loussiné Melikyan responsable de l’Association humanitaire Altitude 5 165 à Etchmiadzine, Karen Khurshudyan président de l’Ecole Abovian et des membres de La Croix Bleue pour les plus connus.

La mémoire des 7 soldats arméniens tombés sous le feu ennemi depuis le début du conflit, a été honorée par la lecture de leurs noms et à l’appel à une minute de silence.

Que la terre leur soit légère.

Alain Sarkissian