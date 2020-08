Le chiffre d’affaires total des entreprises de haute technologie en Arménie augmente de 30% à 155,2 milliards de drams en 2019

Le chiffre d’affaires total des entreprises de haute technologie en Arménie a augmenté de 30% en 2019, par rapport à 2018, et a atteint plus de 155,2 milliards de drams (environ 320 millions de dollars), a écrit le ministre de l’Industrie de la haute technologie Hakob Arshakyan sur sa page Facebook.

Comme l’indique le graphique affiché par le ministre, cette industrie montre régulièrement une augmentation de son chiffre d’affaires. Il a donc augmenté de 23% en 2016 par rapport à l’année précédente et a atteint 144 millions de dollars, et en 2017, il a augmenté de 29% à 187 millions de dollars. Selon le calendrier, en 2018, le chiffre d’affaires du secteur de la haute technologie a augmenté de 32% et s’est élevé à 245 millions de dollars.

Cet indicateur n’inclut pas le segment des communications et télécommunications, ainsi que le commerce des équipements électroniques.