Le gouvernement arménien envisage la feuille de route de la numérisation du pays

Le Conseil de numérisation a tenu une réunion présidée par le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan. Le projet de stratégie de numérisation 2020-2025 de l’Arménie a été discuté lors de la réunion, rapporte le bureau de presse du gouvernement.

Le vice-ministre de l’industrie de la haute technologie Stepan Tsaturyan a présenté les objectifs de la stratégie et la feuille de route pour leur mise en œuvre. Il a noté que l’Arménie occupe des positions de premier plan dans le développement de l’administration électronique, des technologies numériques et que les initiatives réussies mises en œuvre jusqu’à présent fournissent une bonne base pour la transformation numérique.

Stepan Tsaturyan a déclaré que la stratégie de numérisation envisageait la transformation numérique des institutions étatiques, des secteurs économiques individuels et de la société grâce au développement de technologies innovantes, à la cybersécurité et à une politique de traitement des données dans le système d’administration publique pour assurer l’interopérabilité des systèmes, l’introduction de normes communes, mise en place de programmes pédagogiques et de divers outils numériques. Elle est censé fournir des services publics de haute qualité, améliorer l’efficacité de la gouvernance, la numérisation institutionnelle, le développement des infrastructures, la prise de décision fondée sur les données et développer une main-d’œuvre hautement qualifiée.

La stratégie sera mise en œuvre en deux étapes : 2020-2021 et 2022-2025. La stratégie a été discutée avec les associations professionnelles des agences concernées, sur la base des propositions des parties prenantes.

Les questions relatives aux normes communes de numérisation, à la couverture et à la portée des services par secteur, à la coopération interministérielle, au développement de l’infrastructure de cybersécurité, à l’interopérabilité des systèmes de données et à l’harmonisation des efforts en cours dans le domaine de la numérisation ont été abordées lors de l’échange de vues qui suivi. Un certain nombre de problèmes d’organisation ont été soulevés dans ce contexte.

Le premier ministre a déclaré que la numérisation est un processus révolutionnaire : « nous devons travailler pour développer à la fois le contenu et les aspects techniques. » Outre les normes techniques, la stratégie de numérisation doit fixer des objectifs politiques clairs, des repères visibles, afin que le grand public puisse avoir une idée précise des objectifs et des résultats proposés.

Dans ce contexte, Nikol Pashinyan a souligné la nécessité d’une communication publique active et d’une plus grande sensibilisation aux processus de transition numérique. Il a donné des instructions pertinentes aux responsables.