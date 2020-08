Les opérateurs de télécommunications mobiles et Internet versent 15,86 milliards de drams au budget du gouvernement arménien au 1er semestre 2020

Les opérateurs mobiles et Internet en Arménie ont transféré 15,86 milliards de drams au budget du gouvernement au premier semestre 2020 contre 10,7 milliards de drams au cours de la même période un an auparavant, selon le comité des recettes.

Sur l’ensemble des sommes versées par les opérateurs (Viva-MTS, « BEON Armenia », Ucom et GNC-Alfa (marque Rostelecom), les fonds collectés par les autorités fiscales ont totalisé plus de 15,82 milliards de drams, et par les autorités douanières - environ 44,41 millions de drams

Ces entreprises ont payé 6,58 milliards de drams au gouvernement comme impôts sur les bénéfices, 3,36 milliards de drams au titre de l’impôt sur le revenu, 6,82 milliards de drams au titre de la TVA et 4,01 milliards de drams au titre d’ autres taxes.

La position la plus élevée parmi les opérateurs de télécommunications au premier semestre a été occupée par Viva-MTS (10e place) - ses paiements se sont élevés à 6,889 milliards de drams, la société VEON Armenia (marque Beeline) pour la période considérée a payé 4,250 milliards de drams à la budget du gouvernement (15e place) et Ucom est arrivé 17e dans le classement, après avoir versé 3,819 milliards de drams au budget pour la période considérée.

GNC-ALFA (marque Rostelecom) a transféré 807,19 millions de drams au budget de l’État pour le premier semestre 2020 (113e place).

Au total, les 1000 plus gros contribuables d’Arménie ont transféré plus de 492,66 milliards de drams au budget du gouvernement au cours du premier semestre 2020, contre 511 milliards de drams pour la même période un an plus tôt, selon le rapport du comité des recettes pour la première moitié de 2020.