L’activité économique en Arménie recule de 4,7% au 1er semestre 2020

L’indicateur d’activité économique de l’Arménie a perdu 4,7% entre janvier et juin 2020, par rapport à la même période un an plus tôt, rapporte le Comité national des statistiques.

En juin 2020 par rapport à juin 2019, il a chuté de 7,5%, mais par rapport à mai 2020, l’indicateur a augmenté de 14,8%.

En janvier-juin de cette année, la production industrielle du pays s’est élevée à environ 895 milliards de drams, soit une augmentation de 1,5% d’une année sur l’autre. Au lieu de cela, en juin 2020 par rapport au même mois un an auparavant, l’indicateur a reculé de 2,4%, mais en juin par rapport à mai 2020, il a augmenté de 6,3%.

La croissance au premier semestre a également été enregistrée dans le secteur agricole, la production ici a augmenté de 1,7% entre janvier et juin 2020, par rapport à la même période un an auparavant, et s’élevait à 239 milliards de drams.

D’autres zones, au premier semestre de l’année, ont connu une baisse, bien qu’elles aient toutes affiché une croissance mensuelle.

Ainsi, le volume du secteur des services (hors commerce) en janvier-juin 2020 s’est élevé à 585 millards de drams (soit une augmentation de 0,1%), alors qu’en juin par rapport à mai l’indicateur a baissé de 11,2%, et de juin 2020 à juin 2019 de 15,9%.

La plus forte baisse sur un semestre et en même temps la plus forte croissance mensuelle a été enregistrée dans le secteur de la construction. Le volume de construction au premier semestre 2020, par rapport à la même période de 2019, a diminué de 23,4% à 105 milliards de drams, tandis qu’en comparaison avec mai, en juin, la construction a connu une croissance de 21,6%, alors que par rapport à juin 2019 il y a également eu une baisse de 23,3%.

Le chiffre d’affaires du commerce intérieur en janvier-juin 2020 s’est élevé à 1262 milliards de drams (11,1% de baisse), alors que par rapport au mois précédent, l’indicateur a augmenté de 14,3%, et en juin 2020 par rapport à juin 2019 il a diminué de 12,4%.

Le Comité national des statistiques affirme que le PIB de l’Arménie a augmenté de 3,8% au premier trimestre de 2020, par rapport à la même période en 2019, atteignant 1241 milliards de drams en termes absolus.

Selon les nouvelles prévisions de la banque centrale, la croissance économique en 2020 sera de moins 4%, contre une prévision antérieure de 0,7% de croissance. Auparavant, le régulateur avait prédit que la croissance économique du pays se redresserait en 2021 à 7,2%.

