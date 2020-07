Amende pour un député qui a organisé une fête sur la plage

Les autorités arméniennes ont infligé une amende à un parlementaire progouvernemental et fermé une station balnéaire au bord du lac où il a fait la fête le week-end dernier, en violation des règles de sécurité relatives au Coronavirus fixées par le gouvernement.

La soirée avec musique live a eu lieu dans un club de plage situé sur la rive nord du lac Sevan. Des photographies et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré Hayk Sargsian, un législateur de 27 ans affilié au bloc au pouvoir Mon pas, et des dizaines d’autres jeunes ne portant pas de masque et n’observant pas de distanciation sociale.

Cela a provoqué un tollé médiatique dans le pays, qui a l’un des taux d’infection au Coronavirus les plus élevés au monde. Le gouvernement arménien tente depuis des mois de freiner la propagation de la maladie en appliquant des règles anti-épidémiques strictes. Sargsian lui-même avait exhorté les Arméniens plus tôt cet été à se conformer aux règles exigeant le port du masque dans tous les espaces publics.

Le député, qui n’était pas étranger à la controverse, a révélé lundi que la police lui avait infligé une amende, ainsi qu’à des autres fêtards. Il a également présenté ses excuses au gouvernement pour avoir causé « une telle affaire inutile ».

Sargsian a affirmé qu’il n’avait que brièvement omis de mettre un masque. Cependant, les images largement médiatisées suggèrent qu’il n’a pas été masqué tout au long de la fête sur la plage.

Un chanteur pop qui s’est produit lors de l’événement a affirmé qu’on lui avait dit que cela avait été autorisé par le vice-Premier ministre Tigran Avinian, qui coordonne la réponse du gouvernement à l’épidémie de Coronavirus. Un porte-parole d’Avinian a cependant insisté sur le fait que son bureau n’avait pas délivré de telle autorisation.

Son bureau a fermé hier le club de plage Spitak Shorzha pour une durée de deux semaines, en justifiant par le fait qu’il avait violé l’interdiction gouvernementale des spectacles en live et des rassemblements de masse, mais aussi qu’il n’avait pas appliqué les autres règles de sécurité relatives au Coronavirus.

Le manager du club, Vartan Simonian, a dénoncé la mesure comme disproportionnée, affirmant qu’il ferait appel. Il a souligné que la soirée controversée avait été organisée par une autre entreprise privée.

Certains médias ont affirmé que Spitak Shorzha appartenait à Sargsian. Ils ont saisi une photo Facebook du jeune député assis derrière le bar du club et utilisant ce qui ressemblait à une caisse enregistreuse informatique.

Sargsian, dont le frère jumeau Nairi est un assistant du Premier ministre Nikol Pachinian, nie être propriétaire de tout ou d’une partie du complexe.

Le chef de la police arménienne, Vahe Ghazarian, a également été accusé par les médias d’avoir enfreint les règles gouvernementales. Le quotidien « Hraparak » a rapporté que Ghazarian et des dizaines d’autres policiers ont dîné à la fin de la semaine dernière dans un restaurant à l’extérieur d’Erevan.

« C’était un événement protocolaire, pas une soirée au restaurant », a insisté hier un porte-parole de la police.

Le prédécesseur de Ghazarian a été limogé par Pachinian il y a moins de deux mois pour ne pas avoir correctement appliqué l’état d’urgence lié au Coronavirus dans le pays.

Des milliers d’Arméniens ont depuis été condamnés à une amende par la police pour ne pas avoir porté de masque. Les autorités ont également temporairement fermé de nombreux restaurants, entreprises manufacturières et autres entreprises ne respectant pas les règles anti-épidémiques.

Début juin, Pachinian a également limogé le général supérieur de l’armée arménienne, Artak Davtian, un jour après que ce dernier a organisé la fête de mariage de son fils en présence de dizaines d’invités.