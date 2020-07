La célèbre actrice Turque d’origine kurde Songül Öden épouse un Arménien, Arman Biçakçi (Biçakçian)

La célèbre actrice Turque Songül Öden (41 ans) née à Diyarbakir et d’origine Kurde zaza vedette de la série télévisée « Kumuch » a épousé un Arménien né et vivant en Turquie Arman Biçakçian (Biçakçi). Les médias turcs qui annoncent la nouvelle du mariage affirme que le couple se fréquentait depuis quatre ans déjà et forme désormais une belle famille. Arman Biçakçi est un homme d’affaire et travaille avec le célèbre bijoutier-orfèvre Sevan Biçakçi dont il est le neveu. Son père est prêtre de l’Eglise arménienne, le père Zaven Biçakçi. Le mariage civil fut réalisé modestement à la mairie de Bechiktach un quartier d’Istanbul. Songül Öden joue dans des séries télévisées turques et arabes. De 2005 à 2007 jouant dans le feuilleton « Kumuch » lui avait fait connaître un très vif succès on l’avait surnommé alors « La Reine Orientale des rêves ». De par son origine zaza (l’un des peuples Kurdes) elle est très proche des Arméniens. Nombre de zazas affirmant avoir des origines arméniennes.

Krikor Amirzayan