Le ministre arménien de la Défense informe l’ambassadeur de Russie des mesures de déstabilisation de la Turquie et de l’Azerbaïdjan

Le ministre arménien de la Défense, David Tonoyan, et l’ambassadeur russe en Arménie, Sergey Kopirkin, ont discuté mardi des questions de coopération militaro-technique bilatérale, ainsi que de la situation militaro-politique dans la région.

Le ministre arménien de la Défense a informé l’ambassadeur de la situation récente à la frontière arméno-azerbaïdjanaise, sur la ligne de contact entre l’Artsakh et les forces azerbaïdjanaises, soulignant le rôle constructif et stabilisateur de la partie russe.

David Tonoyan a partagé ses évaluations sur les mesures politiques et militaires prises par l’Azerbaïdjan et la Turquie pour déstabiliser la situation sécuritaire dans la région, notant que les forces armées arméniennes, ainsi que les unités du groupe conjoint arméno-russe, continuent de surveiller, d’analyser et être prêt à toute évolution de la situation en utilisant tous les moyens de renseignement.

L’Ambassadeur Kopirkin a réaffirmé la position de la Russie sur l’instauration de la stabilité dans la région, notant que la partie russe prend toutes les mesures nécessaires dans ce sens.

Les interlocuteurs ont également discuté du processus de coopération militaire bilatérale, y compris l’entraînement au combat conjoint et l’organisation d’exercices militaires qui se tiendront sur le territoire de la République d’Arménie et de la Fédération de Russie.