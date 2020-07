Pachinian répond aux critiques d’une personnalité des médias russes

Nikol Pachinian a rejeté les allégations de l’une des personnalités les plus influentes des médias d’État russes. Ce dernier avait affirmé que le Premier ministre arménien avait sapé les relations russo-arméniennes et soutenu des groupes financés par l’Occident hostiles à Moscou.

Margarita Simonyan, rédactrice en chef d’origine arménienne de la chaîne de télévision RT et de plusieurs autres médias financés par le Kremlin, avait accusé la semaine dernière Pachinian d’avoir transformé l’Arménie en « leader des forces anti-russes dans le Caucase ».

Dans un post publié sur les réseaux sociaux, Simonyan a souligné (...)