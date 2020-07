Provocation turco-azérie avec la carte de l’insigne des exercices militaires conjoints Azerbaïdjan-Turquie

Une partie des soldats turcs qui vont participer à des manœuvres militaires d’envergure turco-azerbaïdjanaises, est arrivée au Nakhitchevan.

Une cérémonie a été organisée au poste-frontière de Sederek à la frontière avec la République autonome du Nakhitchevan pour accueillir les soldats turcs.

Les hymnes nationaux turc et azerbaïdjanais ont été récités durant la cérémonie et les drapeaux ont été échangés. Après la cérémonie, les soldats ont été installés dans des casernes.

Des ordres différents seront exécutés durant l’exercice militaire qui sera effectué entre le 1er et le 5 août à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, et au Nakhitchevan et des tirs de blindés, d’artillerie et d’obus seront effectués sur des cibles symboliques ennemies.



Provocation turco-azérie avec la carte sur cet insigne des exercices militaires conjoints Azerbaïdjan-Turquie, présentant les provinces de l’Ararat, du Kotayk, d’Armavir, d’Aragatsotn, du Shirak et du Lori de l’Arménie comme faisant partie de la Turquie et tout l’Artsakh et le sud du Syunik dans le cadre de l’Azerbaidjan.