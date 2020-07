A Philadelphie une Arménienne son fils agressés par deux personnes parlant en turc

A Philadelphie (Etats-Unis) une Arménienne de 34 ans et son fils âgé de 5 ans ont été attaqué par deux hommes parlant en turc a annoncé le site Zartonk Media le 28 juillet.

Selon les informations la femme était au volant de sa voiture lorsqu’elle s’arrêta à un feu rouge. Un homme se serait alors approché du véhicule et arracher les étiquettes et autocollants liés à l’Arménie, les drapeaux arméniens. Entre-temps l’autre homme a menacé la femme depuis la fenêtre du véhicule en criant à son collègue de « se rappeler de cette voiture ». L’Arménienne et son fils ont toutefois réussi à fuir sans être blessés.

Krikor Amirzayan