Les Arméniens ont manifesté aujourd’hui devant les locaux de l’ONU à Genève en soutien à l’Arménie agressée par l’Azerbaïdjan

Les Arméniens ont manifesté leur soutien à l’Arménie et l’Artsakh contre l’agression azérie devant les locaux de l’ONU à Genève aujourd’hui 28 juillet. Plusieurs dizaines d’Arméniens avec tricolores aux couleurs de l’Arménie et de l’Artsakh ont manifesté pour la Paix en Arménie et en Artsakh ainsi que contre le rejet et le racisme du régime azéri ainsi que contre la Turquie. La manifestation était organisée en commun par plusieurs associations de la communauté arménienne de Suisse.

Lors de la manifestation prirent la parole quelques personnalités politiques dont Lisa Mazzon du groupe parlementaire Suisse-Arménie ainsi qu’Alain de Kelbermat leader du groupe Chrétiens-démocrates au Conseil de Genève. Sarkis Chahinian, au nom de nombre d’organisations de la communauté arménienne de Suisse a également pris la parole pour condamner l’agression de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie et les menaces proférées, notamment contre la centrale thermonucléaire de Medzamor.

Krikor Amirzayan