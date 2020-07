Peine de prison pour dix communistes turcs lors d’un procès controversé

Berlin, 28 juil 2020 (AFP) - La justice allemande a condamné mardi à des

peines de prison ferme dix membres du parti communiste turc TKP/ML pour leur

soutien à ce groupe considéré comme « terroriste » par Ankara, au terme d’un

procès controversé.

La Cour d’appel allemande de Munich a condamné le principal suspect, Müslum

Elma, à « six années et six mois de prison », et les neufs autres accusés, tous

d’origine turque, à de peines « entre deux ans et neuf mois et cinq ans ».

Ils sont reconnus coupables d’avoir recruté des membres, organisé des

meetings et levé des fonds pour soutenir financièrement des actions attribuées

au parti sur le territoire turc, y compris des attentats entre 2004 et 2015

ayant coûté la vie « à au moins six personnes » dans le pays.

Müslum Elma, 60 ans, a été « membre du comité central » de l’organisation,

jusqu’à son arrestation en 2015. Ses co-accusés, arrêtés à la même date, ont

été remis en liberté.

Ce procès de près de quatre ans a été controversé en Allemagne, les

intéressés et leurs avocats accusant la justice de se baser seulement sur des

enquêtes effectuées par la Turquie.

Un reproche de nouveau rejeté mardi par le juge Manfred Dauster. Ils n’ont

certes jamais « participé à aucun attentat », mais savaient que le groupe allait

commettre des actions violentes, a-t-il également affirmé.

Les neuf hommes et une femme se considèrent de leur côté comme des

opposants politiques au régime du président turc Recep Tayyip Erdogan, alors

que le parti TKP/ML est autorisé en Allemagne.

Depuis le début de la procédure, des manifestations en faveur des accusés

ont régulièrement eu lieu devant le tribunal de Munich, les participants

dénonçant un « procès spectacle » mené sous la pression de la Turquie.

Pour Stephan Kuhn, l’avocat de M. Elma, ce « procès politique » est plus que

« problématique en ce qui concerne l’Etat de droit ». Il s’est étonné que

l’Allemagne ait tenu à l’organiser. "C’est la question en suspens que le

verdict n’a pas résolue et qui explique que nous ne sommes pas satisfaits",

a-t-il déclaré.

Proche du parti indépendantiste kurde PKK, le TKP/ML, d’obédience maoïste,

créé dans les années 70, est considéré comme terroriste par la Turquie.

Le groupe s’est déjà illustré en Europe, notamment en France, à Strasbourg,

en 1996, lorsque des cocktails Molotov ont été jetés contre des vitrines

d’agences de voyages turques.