Le groupe Baïraki au Centre du Patrimoine Arménien de Valence

Le 11 Août à 18h30 au CPA de Valence.

Avec David Brossier, Fabien Dubuy, Didier Laurencin et Guillaume Storchi

Baïraki navigue entre atmosphère intimiste et énergie plus festive pour faire partager l’ambiance profonde et mélancolique du rébétiko, tel qu’il se joue encore dans les tavernes grecques. Cette sorte de blues grec est restée une musique de marginaux, passionnelle et enivrante, née au début du XXe siècle dans l’histoire agitée entre la Grèce et la Turquie.

Mardi 11 août à 18h30 Entrée libre sur le parvis du Centre du Patrimoine Arménien