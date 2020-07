Nikol Pachinian a désigné ouvertement la Turquie dans la provocation du conflit arméno-azéri car elle n’a pas abandonné sa politique de génocide des Arméniens

Lors d’une interview à la chaîne de télévision russe RBK le Premier ministre arménien Nikol Pachinian évoquant le récent conflit à la frontière arméno-azérie dans la région du Tavouch a affirmé qu’il y avait des forces qui tentaient de provoquer le conflit. Et parmi ces pays le Premier ministre arménien a ouvertement désigné en premier lieu la Turquie. « Il y a comme raison à cela des intérêts et des raisons historiques car la Turquie n’a pas abandonné sa politique de génocide des Arméniens. Le président turc n’a non seulement renié la preuve du génocide des Arméniens qui s’est déroulé en 1915 sous l’Empire ottoman, mais en plus il le justifie… » a dit Nikol Pachinian à la télévision russe. Redoublant ces accusations, le Premier ministre arménien a ajouté « la Turquie, comme au début du siècle dernier rêve de contrôle le Sud-Caucase. Et après la chute de l’Union soviétique durant les 30 années, ils travaillent chaque jour pour réaliser leur rêve et leur objectif ». Nikol Pachinian a affirmé qu’en premier lieu il était compréhensible pour la Russie de comprendre que ces développements géostratégiques peuvent se réaliser.

Krikor Amirzayan