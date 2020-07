L’interview de Nikol Pashinyan à la chaîne russe RBK

Dans une interview à la chaîne russe RBK, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan n’a pas exclu la possibilité d’une guerre à grande échelle dans le contexte de la récente escalade à la frontière arméno-azerbaïdjanaise, car, selon lui, il y a des forces et pays qui enflamment le conflit.

Interrogé sur les pays dont il est question, le Premier ministre arménien a d’abord mentionné la Turquie.

« Il y a des intérêts permanents et des causes historiques à cela parce que la Turquie n’a pas refusé la politique du génocide des Arméniens. Le président turc non seulement ne reconnaît pas le génocide arménien, qui a eu lieu en 1915 dans l’Empire ottoman, mais le justifie également », a déclaré le Premier ministre arménien.

Nikol Pashinyan a déclaré qu’il existe également un autre facteur expliquant ce comportement de la Turquie.

« La Turquie, comme au début du siècle dernier, rêve de contrôler le Caucase du Sud. Et depuis les 30 ans qui suivent l’effondrement de l’Union soviétique, elle travaille chaque jour pour réaliser son rêve et son objectif », a-t-il déclaré.

Nikol Pashinyan a déclaré que la Russie comprenait les développements géopolitiques que cela peut avoir.

Les récents combats

« Il existe de nombreuses implantations civiles azerbaïdjanaises près de la ligne de contact Artsakh-Azerbaïdjan, il est donc très difficile de lancer une attaque en direction du Haut-Karabagh maintenant. Ils ont attaqué dans la direction où la frontière n’est pas aussi bien équipée en caméras. Je tiens à dire qu’il n’y a qu’un seul village azerbaïdjanais dans cette direction, mais contrairement à cela, il y a beaucoup de villages arméniens dans cette direction », a déclaré le Premier ministre.

Réponse aux commentaires de la rédactrice en chef de Russia Today, Margarita Simonyan

Dans ses récents commentaires, Margarita Simonyan a critiqué la direction actuelle de l’Arménie.

En réponse au point de Margarita Simonyan selon lequel l’Arménie n’a pas reconnu la Crimée, le Premier ministre a déclaré : « L’Arménie n’a pas non plus reconnu l’indépendance du Haut-Karabagh, mais cela signifie-t-il que nous ne défendons pas le Haut-Karabagh ? Non. Nous déclarons que l’Arménie est le garant de la sécurité du Haut-Karabagh. Je l’ai dit dans mon discours prononcé à Stepanakert. J’ai déclaré que le Haut-Karabagh est l’Arménie et c’est tout. L’Arménie et le Haut-Karabagh forment un environnement de sécurité uni. Il y a un conflit et l’Arménie a ses approches dans son format de solution, et l’Azerbaïdjan a ses propres approches ».

Commentant un autre point selon lequel les autorités arméniennes ont emprisonné le fidèle allié de la Russie Robert Kocharyan, Nikol Pashinyan a déclaré que le peuple arménien, et non les individus, était l’allié de la Russie.

« En Russie, les gens devraient comprendre que les alliés de la Russie en Arménie ne sont pas Pashinyan, Petrosyan, Poghosyan, Sarkissyan et Kocharyan. L’allié et partenaire de la Russie est le peuple arménien. C’est une question très importante. Pendant assez longtemps, beaucoup se sont présentés comme le seul allié de la Russie, mais les alliés de la Russie sont l’Arménie et son peuple », a déclaré le Premier ministre.

En réponse à un autre point de Margarita Simonyan selon lequel il existe de nombreuses ONG anti-russes en Arménie, le Premier ministre arménien a déclaré : « Toutes ces ONG ont été créées à un moment où personne en Arménie n’avait douté de l’humeur pro-russe des dirigeants arméniens. Toutes ces organisations ont été créées pendant le mandat de Robert Kocharyan et Serge Sarkissyan. Si ces organisations étaient anti-russes, pourquoi n’ont-ils pas fermé ces organisations », a-t-il dit.

Ilham Aliyev

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a toujours adhéré à la position selon laquelle « l’Azerbaïdjan a une armée puissante et est capable de résoudre le conflit du Haut-Karabakh dans les 24 heures si nécessaire ».

« Ils ont construit ce mythe au cours des 15 dernières années. Et ils sont inquiets des développements récents, car ce mythe a été détruit. Cela s’est produit parce que les Forces armées d’Arménie ont donné une rebuffade à laquelle personne ne s’attendait. Beaucoup ne s’attendaient pas à cela, même en Arménie », a déclaré le Premier ministre.

« Les réformes des deux dernières années mises en œuvre en Arménie, en général, et dans les forces armées, en particulier, sont devenues très efficaces », a ajouté Nikol Pashinyan.